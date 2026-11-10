Thomas Markle, de vader van Meghan, heeft volgens de openbaar aanklager in Californië zijn enkelband verwijderd. De vader van de hertogin van Sussex werd onlangs gearresteerd op verdenking van het bezit van kinderporno. Aanklager Bill Essayli deelde het nieuws dinsdag op X.

Volgens Essayli zou de 82-jarige Markle de enkelband in de nacht van maandag op dinsdag hebben afgeknipt. "We verzoeken de rechtbank zijn vrijlating in te trekken en hem in hechtenis te nemen in afwachting van het proces, en we zullen deze zaak tot in de kleinste details vervolgen", schrijft Essayli. Markle werd vorige week onder huisarrest geplaatst in Florida en mocht de zaak "onder elektronisch toezicht" afwachten.

Tegen Markle loopt sinds eind oktober een onderzoek voor het bezit van materiaal van seksueel kindermisbruik. Het zou om duizenden foto's gaan, die in een opslagruimte in de omgeving van Los Angeles werden bewaard. Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is al jaren vervreemd van haar vader. Zo was hij niet bij hun huwelijk in 2018.