Filmstudio Paramount werkt aan een nieuwe versie van de iconische horrorfilm A Nightmare on Elm Street. De erven van regisseur Wes Craven, die de serie bedacht, hebben toestemming gegeven om de film te maken, meldt vakblad Variety.

Het is nog niet duidelijk wie het verhaal gaat schrijven en regisseren. Maar de remake zal in grote lijnen de oorspronkelijke film volgen, die vertelt over psychopaat Freddy Krueger. De kindermoordenaar die een handschoen met klauwen draagt, weet zich ondanks zijn dood toegang te verschaffen tot de dromen van tieners en gaat zo door met het maken van slachtoffers.

A Nightmare on Elm Street geldt als een van de beroemdste horrorfilms uit de jaren tachtig. De film lanceerde niet alleen de carrière van regisseur Wes Craven, maar ook die van Johnny Depp die een van de hoofdrollen speelde. De productie was een enorm succes: er kwamen negen vervolgen op en zelfs een televisieserie. In 2010 werd ook een reboot gelanceerd, maar deze werd geen groot succes.