De Noorse koningin Sonja is momenteel zonder haar familie op vakantie in het noordelijkste puntje van Noorwegen. Met het koninklijke schip Norge vaart ze door de Jarfjord in de provincie Finnmark, slechts enkele kilometers van de Russische grens.

Toeristen zagen Sonja aan boord van het schip gaan, en dat de koninklijke standaard gehesen werd. De vlag wapperde ook nog toen koning Harald maandag het Noorse voetbalelftal ontving in Oslo. Ook kroonprins Haakon en zijn kinderen prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus waren daarbij aanwezig.

Het hof laat aan het Noorse persbureau NTB weten dat het gaat om een privéreis en dat ze verder geen commentaar geven.