ALKMAAR (ANP) - Talent Kees Smit staat voorlopig aan de kant met een blessure. Volgens zijn club AZ is hij de komende weken niet inzetbaar.

Smit miste vrijdag de gewonnen uitwedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Denemarken (0-3) in de play-offs voor het EK. De bedoeling was dat hij dinsdag zou meedoen tijdens de return in Almere. Maar volgens AZ herstelt de middenvelder onvoldoende van zijn blessure en moet hij voorlopig rust houden.

De 20-jarige Smit speelde dit seizoen door blessures pas zes competitieduels voor AZ.