Noël van Kleef in verwachting van eerste kind

Actrice Noël van Kleef en haar partner Thom verwachten hun eerste kind. Dat maakt het stel zondagmiddag bekend op Instagram. Het kindje wordt in november verwacht.

"We kunnen nog steeds niet geloven dat we dit eindelijk kunnen zeggen. Het mooiste cadeautje! Waar we zó dankbaar voor zijn!", schrijven de twee onder een foto waarop echofoto's te zien zijn. Van Kleef en haar vriend zijn naar eigen zeggen "intens gelukkig dat we dit jaar onze kleine mogen ontmoeten".

De 31-jarige actrice, onder meer bekend van haar rol in Goede Tijden Slechte Tijden, benadrukt een gevoel van dankbaarheid, omdat "de weg hiernaartoe niet altijd makkelijk" was. "Na meerdere miskramen, talloze ziekenhuisbezoeken en een intens jaar is er met hulp van de artsen uiteindelijk een oorzaak gevonden die met medicatie kon worden opgelost", laat ze haar volgers weten.