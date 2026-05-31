De Jong strandt in vierde ronde Roland Garros tegen Zverev

PARIJS (ANP) - Aan de verrassende opmars van Jesper de Jong op Roland Garros is een einde gekomen. De 26-jarige Nederlander verloor op zijn verjaardag in de vierde ronde in drie sets van de Duitser Alexander Zverev: 6-7 (3) 4-6 1-6. Zverev speelt in de kwartfinale tegen de Spanjaard Rafael Jódar, die zijn landgenoot Pablo Carreño Busta in een vijfsetter versloeg.

De Jong trof met de 29-jarige Zverev de nummer 3 van de wereldranglijst van wie hij vorig jaar in de tweede ronde verloor. De Jong begon goed aan de partij op de hoofdbaan van Parijs en liep snel uit naar 3-0. Desondanks ging de eerste set via een tiebreak naar Zverev. Daarna was het verzet van De Jong gebroken en pakte Zverev met overtuiging de tweede en derde set.

De Jong maakte in Parijs een einde aan een teleurstellende eerste helft van het jaar waarin hij geen partij op het hoogste niveau wist te winnen. De tennisser had het geluk dat hij na zijn uitschakeling in het kwalificatietoernooi alsnog werd toegelaten als lucky loser.