Suzan en Freek blikken terug op 'geweldige maand in Arnhem'

Het duo Suzan & Freek blikt na de laatste show van hun concertreeks in GelreDome terug op een "geweldige maand". Het koppel zegt het publiek dankbaar te zijn voor de energie die het hen heeft gegeven. Het stel gaf afgelopen maand tien uitverkochte concerten in het Arnhemse stadion. Zondagmiddag vond het laatste concert uit de serie plaats.

"We hebben deze maand gezongen, gelachen, gesprongen, gehuild, gedanst en het leven gevierd met 400.000 van jullie. Wat een energie hebben jullie ons gegeven, elke show opnieuw!", schrijven Suzan Stortelder en Freek Rikkerink op Instagram.

"Vooraf hebben we weleens gedacht: 'we hopen niet dat mensen uit medelijden komen kijken', maar het heeft allesbehalve zo gevoeld. Het is zó bijzonder wat er gebeurt als er zo veel mensen tegelijkertijd samenkomen in liefde en verbinding, en zich zo openstellen! De maand mei heeft voor ons weer een andere betekenis gekregen", aldus het stel dat een jaar geleden in mei bekendmaakte dat Freek ongeneeslijk ziek is.

Suzan en Freek zeggen "nog héél lang" terug te zullen denken aan deze maand in Arnhem. "En nu is het eerst lekker tijd voor kleine Seffie!", schrijven ze, verwijzend naar hun in november geboren zoontje Sef.