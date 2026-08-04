PIRAEUS (ANP) - NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel tussen de nummer 3 van de Eredivisie van afgelopen seizoen en de Griekse topploeg in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in stadion De Goffert.

Middenvelder Kodai Sano, die wel met de ploeg was afgereisd naar Piraeus, ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie van trainer Dick Schreuder. De Japanner zou dicht bij een overgang naar PSV zijn. Nieuwkomer Jamiro Monteiro nam zijn plaats op het middenveld in. Dušan Tadić, een andere zomeraanwinst, begon op de bank.

Olympiakos had het initiatief in de openingsfase, maar NEC-keeper Gonzalo Crettaz hoefde amper in actie te komen. De bezoekers lieten zich daarna steeds vaker op de helft van de Grieken zien. Sami Ouaissa kopte op de paal, maar Tjaronn Chery had daarvoor buitenspel gestaan.

Tien minuten

In de laatste tien minuten voor rust redde Crettaz op schoten van Rodinei en Ayoub El Kaabi, waarna Monteiro en Noé Lebreton gevaarlijk waren namens de Nijmegenaren. NEC kwam ook na rust sterk voor de dag. Monteiro was dicht bij de openingstreffer, maar Olympiakos-doelman Balša Popović redde knap.

De thuisploeg drong pas halverwege de tweede helft weer aan, maar ondanks een paar hachelijke situaties hield NEC stand. Tadić viel een kwartier voor tijd in bij NEC, maar ook de oud-Ajacied kon niets aan de stand veranderen.

De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø/Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Hun eerste duel eindigde in een 3-3-gelijkspel in België. De verliezer stroomt in bij de Europa League.