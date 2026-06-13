INGLEWOOD (ANP/RTR) - De overtuigende zege van de Verenigde Staten op Paraguay (4-1) is volgens bondscoach Mauricio Pochettino van de VS het resultaat van teamprestatie, meer dan van de klasse van individuele spelers.

Het team van de Verenigde Staten scoorde voor het eerst vier keer in een wedstrijd op het WK. De bondscoach benadrukte echter de gezamenlijke prestatie. "Het was een collectieve aanpak. We waren geweldig, we zijn tot geweldige dingen in staat als de fans zo achter ons staan."

Pochettino wees er echter ook op dat het nog maar de start van het toernooi was. De Verenigde Staten spelen in de groepsfase nog tegen Turkije en Australië.