Presentator Annechien Steenhuizen is nog niet fulltime aan het werk bij de NOS. Donderdag was Steenhuizen voor het eerst sinds 2024 weer te zien op het NOS Journaal van 20.00 uur. Volgens een woordvoerder van de omroep bouwt ze haar werkzaamheden "geleidelijk" op.

Het is niet duidelijk waarom Steenhuizen haar werk had neergelegd. De NOS laat weten geen uitspraken te doen over privéomstandigheden. "We respecteren haar recht op privacy", aldus de woordvoerder.

Vanaf 2013 is Steenhuizen een van de vaste presentatoren van het Journaal van 20.00 uur. Daarnaast werkte ze bij de NTR als presentator van het programma Project Rembrandt, waar ze de afgelopen jaren werd vervangen door Merel Westrik. Ook het aankomende vijfde seizoen wordt gepresenteerd door Westrik.