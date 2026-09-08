LONDEN (ANP) - Nederlandse voetballers ontbreken op de lijst van genomineerden voor de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. De organisatie maakte dinsdag de dertig namen bekend van de spelers die op 26 oktober in Londen kans maken op de Ballon d'Or.

Vorig jaar werd Nederland met verdedigers Virgil van Dijk en Denzel Dumfries nog met twee spelers vertegenwoordigd op de lijst van genomineerden. De Gouden Bal ging toen naar de Fransman Ousmane Dembélé.

Dembélé is nu opnieuw genomineerd, net als onder anderen Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane en Jude Bellingham.