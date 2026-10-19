Koningin Camilla als kind 'geobsedeerd door de guillotine'

Koningin Camilla herinnert zich nog goed dat zij als kind "een beetje geobsedeerd door de guillotine" was. Dat ontstond door het lezen van boeken waarin het onthoofdingswerktuig een rol speelde, vertelt ze in het BBC-programma The Book That Changed My Life.

"Ik herinner me dat ik A Tale of Two Cities las. Ik was gefascineerd door de tricoteuses, die afschuwelijke vrouwen die zaten te breien terwijl iedereen werd onthoofd", lacht de 79-jarige vorstin in een fragment uit het programma dat op Instagram is gedeeld.

Camilla vertelt dat ze vrij jong van school is gegaan, "want in mijn tijd gingen vrouwen niet naar de universiteit". "Ik denk dus dat lezen het grootste deel van mijn opleiding is geweest."

Ook toen de echtgenote van koning Charles zelf nog niet kon lezen, raakte ze verslingerd aan boeken. "We moeten nog heel, heel klein zijn geweest toen mijn vader begon ons voor te lezen. Ik denk dat mijn liefde voor lezen daar vandaan komt. We werden meegenomen naar allerlei andere werelden."

Het lezen van boeken heeft haar veranderd. "Ik denk niet dat onze jeugd hetzelfde zou zijn geweest als we geen boeken hadden gehad. Ze inspireerden ons enorm. We begonnen met Schateiland en Peter Pan en al die mooie oude klassiekers", vertelt ze. "The Scarlet Pimpernel, dat was de andere."