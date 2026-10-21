FIFA na correctie The Times: opnieuw ondermijning gezag Infantino

ZÜRICH (ANP) - Wereldvoetbalbond FIFA spreekt opnieuw van "een doelbewuste poging om het gezag van FIFA en haar voorzitter te ondermijnen". De bond reageert daarmee op een rectificatie van de Engelse krant The Times naar aanleiding van berichtgeving van vorige week over het salaris van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De krant meldde dat de Zwitser een tweede salaris zou hebben ontvangen van de Amerikaanse entiteit die door de FIFA was opgericht voor de organisatie van het WK van afgelopen zomer. Die betaling zou niet in het financiële verslag van de voetbalbond staan.

The Times schreef in een correctie dat dit onjuist was en er geen sprake is van een tweede salaris. Volgens de krant verplicht regelgeving de FIFA niet om onkosten en vergoedingen van Infantino in het jaarverslag op te nemen, omdat deze niet als "compensatie" worden beschouwd volgens de Zwitserse rapportagevoorschriften.

"Zoals de FIFA in augustus al aangaf, is het duidelijk dat er door sommigen doelbewust en aanhoudend wordt geprobeerd het gezag van de FIFA en haar voorzitter te ondermijnen", aldus de bond op X, die verder zegt blij te zijn met de rectificatie.

Infantino ligt al maanden onder vuur sinds hij het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan lanceerde om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Vooral de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF voeren harde oppositie en hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd.