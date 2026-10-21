NPO haalt uploadsysteem uit voorzorg offline

De NPO heeft het systeem waarmee nieuwe content op streamingplatforms NPO Start en NPO Luister wordt geüpload uit voorzorg offline gehaald. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten in reactie op de problemen rond programmeertaal PHP.

Hierdoor zullen nieuwe afleveringen, podcasts en radiofragmenten die woensdagmiddag gepubliceerd zouden worden, vertraging oplopen, vervolgt de woordvoerder. Ook zit een technisch team klaar om de oplossing door te voeren zodra deze beschikbaar is, naar verwachting rond 16.00 uur. "We monitoren de situatie voortdurend en nemen maatregelen waar dat nodig is", zegt de woordvoerder verder.

In programmeertaal PHP zijn kwetsbaarheden ontdekt. Na de waarschuwing voor deze kwetsbaarheden zijn meerdere grote websites offline gehaald.