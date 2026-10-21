Staatsbezoek Vietnam aan Denemarken afgesloten met vaartocht

Het staatsbezoek van de Vietnamese president To Lam aan Denemarken is woensdag afgerond met een vaartocht. De Deense koning Frederik vergezelde de president tijdens de tocht, die onder meer langs het kunstmatige schiereiland Lynetteholm ging.

Tijdens de boottocht kregen de koning en president onder meer te horen over het windpark Middelgrunden en over Lynetteholm. Dat laatste project is onderdeel van een plan waarmee de kust van Kopenhagen beschermd wordt tegen stormvloeden. Het eiland moet ook op termijn ruimte bieden aan een nieuwe stadswijk.

De rondleiding eindigde met een wandeling naar Amalienborg. Volgens het Deense hof vertelde Frederik daar over de paleizen op het complex, waaronder het paleis waar de president en zijn echtgenote tijdens het driedaagse staatsbezoek verbleven.