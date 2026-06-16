NPO wil dat publiek meedenkt over aanbod publieke omroep

De NPO vraagt om hulp van het publiek om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van kijkers en luisteraars. Deze zomer wordt een publieksraadpleging georganiseerd, meldt de publieke omroep dinsdag. De resultaten worden gebruikt voor het nieuwe concessiebeleidsplan voor de periode 2029-2033. In dit plan leggen de NPO en de omroepen vast welke rol de publieke omroep de komende jaren wil vervullen en welke ambities daarbij horen.

Een woordvoerder laat aan het ANP weten dat het voor het eerst is dat het publiek van tevoren wordt geraadpleegd bij het schrijven van een nieuw concessiebeleidsplan. "Deze stap volgt uit de overkoepelende strategie van de NPO en de omroepen, om voortdurend in verbinding met ons publiek te zijn. Een hechte band met ons publiek is nodig, om zo nauw mogelijk bij de mediabehoeften van alle generaties aan te blijven sluiten."

Het onderzoek bestaat uit een onlinevragenlijst. Deze wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau voorgelegd aan 2000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Iedereen die wil meedenken, kan via de website van de NPO aan het onderzoek deelnemen. Dit kan tot 10 juli. Verder vragen omroepen hun leden mee te doen en worden NPO Start-gebruikers met een gratis account of abonnement uitgenodigd om deel te nemen. De NPO houdt na de zomer nog enkele groepsgesprekken om meer verdieping te krijgen op de uitkomsten van de enquête.

NPO-voorzitter Jet de Ranitz zegt in een persbericht dat het belangrijk is om goed te luisteren naar het publiek. "Door beter inzicht te krijgen in wat mensen verwachten van de publieke omroep, kunnen we betere keuzes maken voor de toekomst."