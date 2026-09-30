Xavi baalt van vele blessures bij Oranje: het zit ons niet mee

THESSALONIKI (ANP) - Bondscoach Xavi Hernández baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. "We zijn niet echt gelukkig, het is vooral pure pech", zei de Spanjaard op een persconferentie in Thessaloniki, waar Oranje het donderdag in de Nations League opneemt tegen Griekenland.

Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland, verdediger Lutsharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan Paul van Hecke verliet het trainingskamp woensdag als vierde speler.

"Jan Paul kreeg tegen Servië een tik op zijn voet. Hij is een strijder en heeft het de voorbije dagen nog wel geprobeerd. Vandaag bleek op de training dat de pijn te hevig is. Dat is jammer", aldus Xavi, die geen vervanger opriep. "We hebben nog 23 spelers over en daar zitten genoeg verdedigers bij."

Jurriën Timber is de meest logische vervanger van Van Hecke.