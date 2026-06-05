DEN HAAG (ANP) - Het OMT had zich minder afhankelijk moeten maken van Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat stelde oud-OMT-voorzitter Jaap van Dissel tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. "Daarvoor trek ik het boetekleed aan."

Aan het begin van de pandemie werd ingeschat dat het coronavirus minder besmettelijk was dan het uiteindelijk bleek te zijn. Zo bestond eerst het beeld dat mensen zonder symptomen niet besmettelijk waren. "Achteraf hadden we kritischer moeten zijn op de informatie van de WHO", stelde Van Dissel. Tegelijkertijd geeft hij aan dat hij toen niet anders kon handelen, omdat er geen andere informatie beschikbaar was. Hij moest "roeien met de riemen die je hebt".

Van Dissel was gedurende de coronacrisis directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. In 2024 ging hij met pensioen.