NTR maakt documentaire over Sophie Straat

Sophie Straat is binnenkort te zien in de documentaire Sophie Straat: Wie hoog vliegt. Regisseur Natascha Erfanipour volgt de zangeres van dichtbij op momenten van "twijfel en kwetsbaarheid", heeft de NTR woensdag bekendgemaakt.

De documentaire, die op maandag 21 december te zien is in Het Uur van de Wolf op NPO 2, volgt Straat onder meer thuis in haar woongroep, in gesprekken met haar moeder en tijdens optredens. Ze vertelt over haar angsten en haar behoefte om gezien te worden. "Het heeft wel iets spannends dat iedereen naar je kijkt en iets van je vindt. Maar dat maakt het ook heel zwaar", aldus Straat.

Ook gaat de uitzending over de gevolgen van de ophef rond haar oproep aan witte mannen om "naar achteren" te gaan tijdens het festival Best Kept Secret. Na het verspreiden van beelden kreeg Straat kritiek, haatberichten en doodsbedreigingen.

Discriminatie.nl kreeg klachten op de uitspraak van de zangeres. Het meldpunt zag echter onvoldoende aanleiding om te denken dat sprake was van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Straat legde in een verklaring uit dat ze met de uitspraak in de moshpit ruimte wilde maken voor vrouwen, queerpersonen en mensen van kleur.