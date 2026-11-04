ENSCHEDE (ANP) - FC Twente-coach John van den Brom kan donderdag in het duel met Pafos FC in de Conference League weer beschikken over Daouda Weidmann. De middenvelder was in de wedstrijd tegen Excelsior geschorst.

Van den Brom zei dat Twente in de aanloop naar het duel met de club uit Cyprus vol vertrouwen is na de ruime zege in Rotterdam bij Excelsior (0-9). "Het was een historische middag. Daarna ga je snel weer over naar de volgende wedstrijd", zei de trainer.

Van den Brom waarschuwde voor de individuele klasse van Pafos. "In de omschakeling hebben ze gevaarlijke spelers", keek hij vooruit. "Daar moeten we op voorbereid zijn en we mogen niet in het mes lopen. Ze hebben enkele Braziliaanse spelers in het team. Die kunnen altijd goed voetballen."

De aftrap is donderdag om 21.00 uur in Enschede.