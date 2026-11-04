Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse koningin Mette-Marit, blijft toch langer in voorarrest zitten. Het Noorse Hof van Beroep besloot woensdag zijn voorarrest te verlengen, nadat een lagere rechter maandag oordeelde dat hij vrijgelaten kon worden, meldt persbureau NTB. De aanklager ging daartegen in beroep.

Volgens het Hof is de kans op herhaling te groot om het voorarrest van Høiby op te heffen. Een meldingsplicht en regelmatige tests op drugs- en alcoholgebruik zijn niet voldoende om te voorkomen dat Høiby weer gaat drinken, meent de rechter. "Volgens het Hof van Beroep is de kans op recidive groot, zowel richting de zogenoemde Frogner-vrouw als anderen, als Høiby zou terugvallen in alcoholisme", aldus de uitspraak. De Frogner-vrouw is een van de slachtoffers in de zaak.

De advocaten van Høiby hebben teleurgesteld gereageerd op de uitspraak van woensdag. "We gaan de redenering van de rechtbank nu grondig doornemen en met Høiby bespreken hoe we verdergaan", aldus de advocaten.

Høiby werd in juni veroordeeld tot vier jaar gevangenis vanwege onder meer mishandeling en twee verkrachtingen. Hij ging daartegen in beroep. Sinds juli zit hij zijn voorarrest uit met een enkelband op het landgoed Skaugum, de officiële residentie van koning Haakon en koningin Mette-Marit. Het hoger beroep staat gepland in februari.