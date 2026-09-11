RTL en lhbti-belangenorganisatie COC veroordelen de "vele homofobe berichten" die B&B vol liefde-kandidaat Nisha Tara heeft ontvangen. Dat laten de zender en het COC vrijdag weten aan het ANP.

Tara, een van de deelnemers van dit seizoen van B&B vol liefde, vertelde vrijdag in een interview met NU.nl na haar deelname aan het programma "veel homofobe berichten" te hebben ontvangen. De berichten kwamen "voornamelijk van vrouwen, die zeiden: twee mannen die zoenen vinden we prima, maar twee vrouwen? Gadver."

Het deed Tara en haar vriendin "pijn. Juist omdat je je zo kwetsbaar opstelt, met een goede intentie om echte liefde te vinden." Overigens is Tara niet de eerste kandidaat van het programma die online veel haatberichten over zich heen krijgt.

RTL laat in een reactie weten dat "de negativiteit en dit soort haat in sommige gevallen veel te ver gaan en niet passen bij hoe we met elkaar om willen gaan. Helaas vergeten kijkers ook weleens dat zij naar echte mensen kijken, die hun hart openstellen voor een miljoenenpubliek. We blijven hierover in contact met alle kandidaten."

Ook lhbti-belangenorganisatie COC stelt vrijdag het "dieptriest te vinden dat mensen met zoveel haat op de liefde reageren. We hebben nog een zeer lange weg te gaan als je leest dat zoveel mensen moeite hebben met twee zoenende vrouwen." Tegelijkertijd heeft het COC bemoedigende woorden voor Nisha en haar vriendin. "Weet dat uit onderzoek blijkt dat 90 procent van Nederland het wél normaal vindt en wél achter jullie staat. Laat je in de liefde niet ontmoedigen."