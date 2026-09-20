Cunha redt in slotfase punt voor Manchester United

LONDEN (ANP) - Manchester United heeft een derde nederlaag in de Premier League ternauwernood voorkomen. Het elftal van trainer Michael Carrick speelde met 1-1 gelijk bij het laaggeklasseerde Fulham.

Fulham kwam na ruim een uur spelen op voorsprong dankzij Lisandro Martínez. De Argentijnse oud-Ajacied werkte de bal in eigen doel, nadat keeper Senne Lammens de bal na een schot van oud-Ajacied Calvin Bassey niet goed verwerkte.

In de 89e minuut maakte Matheus Cunha met een van richting veranderd schot gelijk.

Blessure De Ligt

Verdediger Matthijs de Ligt ontbrak met een blessure bij Manchester United. Joshua Zirkzee viel in de 77e minuut in.

Manchester United heeft na vijf wedstrijden 5 punten en staat op de twaalfde plaats.