De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) neemt de discussie tussen Omroep West en Talpa en de rechtbank Rotterdam over een opnameverbod mee in het aankomende voortgangsgesprek met de Raad voor de Rechtspraak. Dat meldt NVJ-bestuurder Thomas Bruning vrijdag aan het ANP. Hij spreekt van een "problematisch incident dat zeker de nodige aandacht verdient".

De rechtspraak heeft in juni 2025 nieuwe persrichtlijnen in het leven geroepen. Een van de grote bezwaren die de NVJ ziet, is dat "vooral audiovisuele media te veel worden beperkt in hun werkzaamheden. De rechtbank gaat op de stoel van de journalistiek zitten. Dat is niet de bedoeling." Het gesprek vindt eind augustus plaats.

Omroep West en Talpa mochten van de rechtbank in Dordrecht geen opnames maken tijdens de strafzaak rond de mishandeling van verslaggever Pim Markering. Volgens de rechtbank kan door de directe betrokkenheid van beide media sprake zijn van belangenverstrengeling. Markering werkt voor SBS-programma Nieuws van de Dag en was daarvoor in dienst van Omroep West.

Beide media hebben laten weten op korte termijn in gesprek te gaan met de rechtbank Dordrecht/Rotterdam. De NVJ zal bij dit gesprek niet aanwezig zijn. Het is nog niet bekend of er nog andere mensen aanschuiven bij deze afspraak.