OSLO (ANP/AFP) - De Noorse voetbalbond (NFF) wil dat Gianni Infantino terugtreedt als voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft voorzitter Lise Klaveness, al jaren een van de felste critici van de FIFA-baas, gezegd na een bijeenkomst van de verschillende partijen uit het Noorse voetbal.

"Hij heeft niet het institutionele vertrouwen om FIFA in het huidige klimaat op een stabiele manier te leiden", aldus Klaveness. "Er is geen weg terug voor Gianni Infantino."

De Zwitserse voorzitter had in april aangekondigd dat hij voor een nieuwe termijn gaat. De verkiezing staat tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in Rabat op het programma. Vooral Europese landen, zoals Engeland donderdag, hebben publiekelijk hun steun voor de herverkiezing van Infantino ingetrokken.