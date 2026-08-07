De Spaanse koningin Letizia heeft samen met haar dochters Leonor en Sofía een bezoek gebracht aan de Esment-stichting op Mallorca. De stichting zet zich in voor begeleiding, integratie en rechten van mensen met een verstandelijke beperking.

De vrouw van koning Felipe en hun dochters namen onder meer een kijkje in de drukkerij van de stichting, waar mensen met een verstandelijke beperking worden opgeleid en werken. Letizia, Leonor en Sofía gingen in gesprek met medewerkers, die vertelden over hun dagelijkse werkzaamheden met drukwerk, boekbinden en grafische vormgeving.

De Spaanse koninklijke familie verblijft jaarlijks tijdens de zomer een periode op Mallorca. Volgens Spaanse media was Felipe niet bij het bezoek aanwezig, omdat hij toen een ontmoeting had met de burgemeester van Ceuta.