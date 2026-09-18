Verdediger Huijsen terug in selectie wereldkampioen Spanje

MADRID (ANP) - Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft Dean Huijsen weer opgenomen in de nationale selectie. De verdediger van Real Madrid, die in Amsterdam werd geboren maar opgroeide in Spanje, was er door een spierblessure niet bij op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Spanje werd daar wereldkampioen.

De la Fuente moet enigszins gedwongen meer wijzigingen doorvoeren in de ploeg, die het in de komende weken in de Nations League gaat opnemen tegen Engeland, Kroatië en Tsjechië. De geblesseerde doelman Joan García (FC Barcelona) ontbreekt, waardoor Josep Martínez (Internazionale) is opgeroepen als vervanger. Middenvelder Gavi (Barcelona) heeft knieklachten, waardoor zijn ploeggenoot Fermín López terugkeert in de selectie. Roberto Fernández (Espanyol) neemt in de aanval de plaats over van Borja Iglesias (Celta de Vigo).