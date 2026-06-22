Ochtendshow had grotere impact op Gordon dan verwacht

Gordon kijkt ondanks de teleurstellende resultaten trots terug op zijn tijd bij Radio 10. In een bericht op sociale media staat de zanger en presentator stil bij zijn vertrek bij de radiozender en bekent hij dat hij de impact van het vroege opstaan had onderschat. Talpa maakte maandag bekend dat het ochtendprogramma van Gordon en Froukje de Both wordt overgenomen door Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte.

"Toen ik aan dit avontuur begon, dacht ik dat ik wist wat het betekende om elke dag zo vroeg op te staan", laat hij weten op Instagram. "De werkelijkheid bleek anders. Het ritme van een dagelijkse ochtendshow heeft een grotere impact gehad op mijn leven en gestel dan ik vooraf had verwacht. Mijn slaap, mijn energie en uiteindelijk ook mijn balans kwamen steeds meer onder druk te staan."

Ook de resultaten van de ochtendshow maakten indruk op de zanger en presentator. "Die waren niet wat we allemaal hadden gehoopt. Teleurstellend zelfs, en het programma verdiende echt veel meer. Misschien was 1 jaar te kort om resultaat te boeken maar uiteindelijk ligt de reden van mijn besluit vooral bij mezelf."

Welzijn vooropstellen

Gordon laat weten zijn welzijn voorop te willen stellen. "Ik ben op een punt gekomen waarop ik moet kiezen voor mijn gezondheid, mijn geluk en een manier van leven die beter bij mij past." Hij zegt zijn besluit om te stoppen niet te zien als opgeven. "Soms is stoppen juist erkennen wat goed voor je is en ruimte maken voor nieuwe dromen, nieuwe plannen en nieuwe avonturen", eindigt hij zijn bericht.

Gordon verzorgt de ochtendshow sinds september vorig jaar samen met Froukje de Both. Vanaf 1 september nemen Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte het programma over. Het duo neemt daarmee na acht jaar afscheid van Radio 2.