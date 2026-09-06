De film The Odyssey van regisseur Christopher Nolan blijft zeker tot eind september te zien in IMAX-zalen die de film op het zeldzame 70 millimeterformaat vertonen. Volgens Variety heeft het epos daarmee een nieuw record gebroken. Het is nog niet eerder gebeurd dat een film onafgebroken elf weken lang op 70 millimeter in de IMAX-bioscopen te zien was.

Regisseur Christopher Nolan nam The Odyssey volledig op met IMAX-camera's, een unicum in de filmhistorie. In reguliere IMAX-zalen wordt de film echter digitaal vertoond. In slechts 41 zalen ter wereld worden die 70mm-films ook analoog kunnen vertonen, dus 'ouderwets' vanaf een filmrol. Voor Nederlandse fans is bioscoop Kinepolis in Brussel de dichtstbijzijnde zaal waar de film zo ervaren kan worden. Kinepolis Brussel heeft al maanden uitverkochte zalen voor deze vertoningen.

The Odyssey gaat over de lange reis die de Griekse legerleider Odysseus naar huis maakte na de val van Troje. De film brak deze zomer vrijwel alle bezoekersrecords. De wereldwijde opbrengstteller staat nu op ruim 1,5 miljard dollar, waarmee het een van de succesvolste bioscoopfilms ooit is.

Nederland telt tien 'gewone' IMAX-zalen, zeven van Pathé en drie van Kinepolis. Ook in deze bioscopen zal The Odyssey in september nog te zien zijn. De twee concerns programmeerden de afgelopen weken extra voorstellingen in de nacht en ochtend om aan de grote vraag naar kaarten te kunnen voldoen.