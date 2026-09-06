LONDEN (ANP) - Arsenal is in punten gelijkgekomen met koploper Manchester City. De landskampioen uit Londen won de derby met rivaal Chelsea in eigen huis met 2-1.

ManCity en Arsenal zijn de enige twee ploegen die na drie wedstrijden 9 punten hebben. Het gepromoveerde Hull City staat na het gelijkspel tegen Aston Villa derde met 7 punten. Chelsea heeft 6 punten.

Morgan Rogers opende de score voor de bezoekers in de 2e minuut door in de linkerhoek raak te schieten. Arsenal leek gelijk te komen via Riccardo Calafiori, maar de treffer ging niet door wegens buitenspel. Kai Havertz maakte halverwege de eerste helft wel gelijk. Op aangeven van Declan Rice schoot hij de bal laag rechts binnen.

Aanvoerder Martin Ødegaard zorgde in de tweede helft voor de voorsprong van Arsenal. Na balverlies bij Chelsea ging de aanval van over links, waar Christos Tzolis de bal voorgaf. Havertz liet de bal doorlopen naar Ødegaard, die vrij voor de keeper binnenschoot.

Jorrel Hato werd in de tweede helft gewisseld bij Chelsea. Jurriën Timber ontbrak bij Arsenal wegens een blessure.