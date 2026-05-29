Máxima krijgt algemene en brede rol bij Koninklijke Landmacht

Koningin Máxima is geplaatst als reservist bij het Militaire Huis van de Koning en volgt van daaruit de opleiding. De koningin krijgt geen plek bij een specifiek wapen, regiment of korps. Zij krijgt een algemene en brede rol bij de Koninklijke Landmacht, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De koningin kreeg vrijdag haar baret, waarmee zij het eerste deel van haar opleiding tot reservist afrondde.

Op haar baret heeft de koningin het embleem van een leeuw op een ponceaurode achtergrond, ook wel bekend als het teken van de grote of generale staf. Het embleem, officieel het wapenonderscheidingsteken, is afkomstig uit het wapen van het Huis Nassau, het zwaard en de pijlenbundel van de Statenleeuw.

Het embleem werd sinds 1946 gedragen door militair personeel dat administratief was ingedeeld bij de Generale Staf, maar verdween uit de kledingvoorschriften bij de oprichting van de Landmachtstaf in 1975. Toen Willem-Alexander in 2013 koning werd, werd het embleem in ere hersteld. Hij draagt het bij zijn landmachtuniform.

Het Militaire Huis van de Koning bestaat uit zeventien mensen, laat Defensie desgevraagd weten. Het bestaat voornamelijk uit de adjudanten van de koning, maar ook de koning zelf en prinses Amalia behoren hiertoe.