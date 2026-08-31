Titelverdediger Arsenal boekt nipte zege bij Aston Villa

BIRMINGHAM (ANP) - Arsenal heeft ook zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg in Birmingham Aston Villa met 1-0.

Bukayo Saka maakte op Villa Park na een uur de enige treffer. Het was zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen, nadat hij tijdens de gewonnen openingswedstrijd tegen Coventry City (3-0) ook al succesvol was geweest. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij, na de eerdere afstraffing bij Brighton & Hove Albion (4-0).

De geblesseerde Oranje-international Jurriën Timber ontbrak bij Arsenal. Ian Maatsen stond in de basis bij Villa. Zijn ploeggenoten Marco Bizot en Lamare Bogarde bleven op de bank.