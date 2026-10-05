Olcay Gulsen voelt zich "superonveilig" nadat ze donderdag op straat is beroofd van haar horloge. De 46-jarige ondernemer en presentatrice bevestigt maandag in een video op Instagram dat ze buiten haar kantoor werd overvallen door een gemaskerde man.

"Ik ben inderdaad afgelopen donderdag beroofd van mijn horloge, op een heel gewelddadige manier", vertelt Gulsen. Ze was overdag haar kantoor uitgelopen toen een man met een bivakmuts haar overviel. Volgens Gulsen stond een tweede gemaskerde persoon op een scooter klaar.

Gulsen deed aangifte en wilde naar eigen zeggen niet dat het nieuws over de beroving naar buiten zou komen. Ze vindt het "best wel kwalijk" dat delen van haar aangifte online zijn verschenen. Ook spreekt ze berichten tegen dat het gestolen horloge 80.000 euro waard was. "Het was een horloge dat ik zelf heb gekocht door hard werken en dat veel emotionele waarde had."

De presentatrice wordt emotioneel als ze vertelt over de impact van de beroving. "Dat je als vrouw terug moet vechten en dat je niet weet hoe het afloopt", zegt ze. De media-aandacht heeft haar gevoel van onveiligheid naar eigen zeggen verder versterkt.

Gulsen zegt veel lieve berichten te hebben ontvangen en wil de gebeurtenis nu achter zich laten. "Ik ga door met mijn leven, mijn leuke leven." Ze besluit haar video met: "Business as usual. Bedankt voor alle steun en op naar betere dagen."