BREDA (ANP) - NAC Breda wil de "hardst mogelijke maatregelen" tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse in het Gelredome vuurwerk heeft afgestoken op een toilet. Door de rondvliegende stukken raakten vijf mensen gewond: drie supporters en twee stewards. Een verdachte is door de politie aangehouden en wordt nog vastgehouden, meldt NAC in een verklaring op de website van de club.

Het afsteken van vuurwerk gebeurde in een toilet van een uitvak tijdens de rust van het duel, dat in 2-2 eindigde. Volgens NAC waren er na de wedstrijd ook enkele incidenten tussen supportersgroeperingen, waarbij de politie moest optreden.

"Hangende het onderzoek gaan we voor de hardst mogelijke maatregelen om de persoon achter deze vuurwerkactie te straffen", aldus algemeen directeur Remco Oversier van NAC in het statement. "NAC veroordeelt ook de overige incidenten met klem en is met de veiligheidsdiensten bezig dit in kaart te brengen. De club treft passende maatregelen waar nodig."