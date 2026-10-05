Koning Charles heeft maandag bij de start van de eerste National Cadets Week jongeren, vrijwilligers en hun families in het Verenigd Koninkrijk bedankt voor hun inzet. In een boodschap staat de Britse koning stil bij het belang van de verschillende jeugdorganisaties.

"Al meer dan een eeuw helpen de Cadet Forces generaties jonge mensen hun sterke punten te ontdekken, hun horizon te verbreden en het vertrouwen te ontwikkelen om de uitdagingen van het leven aan te gaan", aldus Charles.

De eerste National Cadets Week duurt van 5 tot en met 11 oktober en is bedoeld om aandacht te vragen voor de Britse cadettenorganisaties en de vaardigheden die jongeren daar kunnen ontwikkelen. Verspreid over het land worden onder meer activiteiten, demonstraties en open dagen georganiseerd.

Volgens de koning komen jongeren in het hele land samen om nieuwe vaardigheden te leren, vriendschappen op te bouwen en een positieve bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.