Oliver Tree overleden na helikopterbotsing boven Rio de Janeiro

De Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree is op 32-jarige leeftijd bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro om het leven gekomen, meldt persbureau AFP.

De twee toestellen botsten boven de wijk Recreio dos Bandeirantes, in het westen van de stad. Tot nu toe zijn zes doden bevestigd, allen inzittenden van de twee helikopters. De helikopters stortten neer op een parkeerterrein van een autohandelaar, waarna een grote brand ontstond, aldus de brandweer. Twintig auto's werden in de as gelegd.

Oliver Tree was in Brazilië voor een wereldtournee. In juli stonden concerten in Europa gepland. Hij was bekend van nummers als Life Goes On, Miss You en Alien Boy die honderden miljoenen keren zijn beluisterd op Spotify.