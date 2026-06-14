Bondscoach Koeman houdt vast aan Malen in openingsduel met Japan

ARLINGTON (ANP) - Het Nederlands elftal begint de eerste groepswedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal tegen Japan met Donyell Malen in het basiselftal. De 27-jarige aanvaller van AS Roma krijgt in de punt van de aanval de voorkeur boven Memphis Depay, die in het Dallas Stadium in Arlington op de reservebank zit.

Malen maakte de laatste maanden met de nodige doelpunten indruk bij AS Roma. Daarmee dwong hij een basisplaats af bij Oranje, ook omdat Depay na een blessureperiode pas kort voor het WK weer meedeed bij zijn club Corinthians.

In de twee oefenwedstrijden die Oranje in aanloop naar het WK speelde, tegen Algerije (0-1) en Oezbekistan (2-1), miste Malen de nodige mogelijkheden. Depay deed de tweede helft tegen Algerije mee en vervolgens met de reserves in een wedstrijd van een uur tegen Oezbekistan en scoorde ook niet.

Aanvallers

Crysencio Summerville (rechtsbuiten) en Cody Gakpo (linksbuiten) zijn de andere twee aanvallers van Oranje tegen Japan.

De verdediging en het middenveld van het Nederlands elftal kennen geen verrassingen. Doelman Bart Verbruggen heeft in de laatste linie Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, aanvoerder Virgil van Dijk en Micky van de Ven voor zich staan. Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong vormen het middenveld.

Zweden

Nederland speelt zaterdag in Houston tegen Zweden de tweede groepswedstrijd.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk en Van de Ven; Gravenberch, Reijnders en De Jong; Summerville, Malen en Gakpo.