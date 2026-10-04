EINDHOVEN (ANP) - Denzel Dumfries begint zondag tegen Servië aan zijn tachtigste wedstrijd voor het Nederlands elftal. De 30-jarige vleugelverdediger van Real Madrid passeert daarmee Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp, Mark van Bommel en Stefan de Vrij, die allemaal op 79 interlands bleven steken.

Dumfries staat daarmee nu op de 21e plaats op de lijst van recordinternationals van Oranje. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, neemt met 81 interlands de twintigste plaats in.

Dumfries debuteerde in oktober 2018 in de door Nederland met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Duitsland.