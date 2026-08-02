Olivia Rodrigo eet na belangrijke shows altijd een cheeseburger. Tijdens een Q&A met fans over haar limited-edition LEGO-lijn vertelde de zangeres volgens People over de traditie na haar shows, die ook verwerkt is in een van de setjes.

De 23-jarige zangeres heeft het over een "mini-hamburgertje" dat in een LEGO-set van haar kleedkamer verwerkt is. "Want na elke belangrijke show die ik doe, of het nu de kleedkamer van de Grammy's is of van SNL, ik neem altijd een cheeseburger van Five Guys," vertelt Rodrigo lachend over de lekkernij van de Amerikaanse fastfoodketen.

Rodrigo lanceerde ter ere van haar nieuwe album een aantal paarse LEGO-sets in samenwerking met het bedrijf, met de kleur van het speelgoed als verwijzing naar haar gelijknamige nummer purple. De plaat you seem pretty sad for a girl so in love staat momenteel op de eerste plek in de Nederlandse Album Top 100.