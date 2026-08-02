EINDHOVEN (ANP) - AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordy Clasie. De 35-jarige middenvelder raakte geblesseerd in aanloop naar het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal van zondag. "Dat kan nog wel een tijdje duren", zei trainer Leeroy Echteld.

Clasie miste ook al een groot deel van vorig seizoen door blessureleed. Zondag tegen PSV was Dave Kwakman (21) zijn vervanger en dat blijft voorlopig zo. "Clasie is een hele goede speler met heel veel ervaring, maar de jeugd komt eraan en Dave is ook een hele goede speler. Als Clasie wegvalt, is het logisch dat Dave gaat spelen", zei Echteld in de perskamer van het Philips Stadion.

Echteld houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. "Het wordt zeker een mooi jaar", zei de trainer, die niet vertelde wat de doelstelling is dit seizoen.