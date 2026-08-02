Koning Charles heeft de winnaars van de Commonwealth Games, die plaatsvonden in het Schotse Glasgow, gefeliciteerd met hun prestaties. "Ik feliciteer alle winnaars van harte en hoop dat ieder van jullie die heeft deelgenomen of een bijdrage heeft geleverd, met enorme trots terugkijkt op deze Spelen en op wat jullie hebben bereikt", deelt de Britse vorst zondag op Instagram.

"De Spelen hebben gediend als podium voor uitmuntende sportprestaties, als een vreugdevol feest van alles wat onze landen van het Gemenebest verenigt, en als een krachtige herinnering aan het vermogen van de sport om landen en generaties dichter bij elkaar te brengen", laat Charles verder in het bericht weten. Aan de Commonwealth Games deden landen uit het Gemenebest van Naties mee.

Koning Charles en koningin Camilla waren bij de openingsceremonie van het sportevenement, die op 23 juli plaatsvond. Later bezochten ook andere leden van de Britse koninklijke familie, onder wie prinses Anne en prins Edward, het sportevenement. Zaterdag waren prins William en zijn vrouw Catherine met hun drie kinderen George, Charlotte en Louis in Glasgow om diverse sportwedstrijden te bekijken.