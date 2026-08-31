Randy Quaid vindt Anne Hathaway 'vreselijke keuze' voor sequel

Randy Quaid is niet te spreken over de keuze voor Anne Hathaway in het vervolg op Days of Thunder. De acteur, die in de film uit 1990 naast Tom Cruise speelde, noemt Hathaway op X een "vreselijke keuze" en ziet liever Nicole Kidman terugkeren.

"We hebben de originele meid nodig, Tom Cruise. Wees geen watje. Anne is niet sexy, want ze is zwanger", aldus Quaid. Hathaway werd zaterdag aangekondigd als nieuwe tegenspeler van Cruise in Days of Thunder 2. Hij bekritiseerde Hathaway daarnaast omdat ze vanwege haar politieke opvattingen niet bij het publiek van de racefilm zou passen: "Ze is veel te links, en het publiek van deze film is MAGA".

Opvallend is dat Quaid enkele uren eerder nog suggereerde zelf terug te keren in het vervolg. In een video zei hij dat Cruise hem had gebeld en dat ze samen Days of Thunder 2 gingen maken. Paramount heeft dat niet bevestigd.

Hathaway speelt naar verwachting een teameigenaar en ingenieur in de film. Days of Thunder 2 moet in juni 2028 in de bioscopen verschijnen.