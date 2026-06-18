Filip en Mathilde rondgeleid op nieuwe redactie omroep RTBF

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben woensdag een bezoek gebracht aan de Franstalige omroep RTBF. Aanleiding was de ingebruikname van een nieuw kantoor in Brussel, genaamd Média Square.

In het grote glazen gebouw werd het koningspaar rondgeleid langs de nieuwe regiekamers, productieruimtes, montagesets en de redactie. De vorsten spraken met verschillende journalisten en medewerkers en kwamen onderweg ook een paar bekende gezichten tegen.

Volgens RTBF was het bezoek voor sommige redacteuren een ongewone ervaring: dit keer was het niet de RTBF die naar het paleis of op pad ging, maar het koningspaar dat een kijkje kwam nemen achter de schermen.

De koning en de koningin toonden zich volgens de omroep "bijzonder nieuwsgierig".