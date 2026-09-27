Olivia Rodrigo vond eerste show nieuwe tournee 'magisch'

Olivia Rodrigo heeft enorm genoten van de eerste show van haar nieuwe tournee. Het concert in het Amerikaanse Hartford was "magisch", schrijft de zangeres op Instagram.

"Ik heb deze show het afgelopen jaar in mijn hoofd uitgedacht en om te zien hoe alles samenkwam, was een droom die uitkwam", vervolgt de 23-jarige Rodrigo bij een reeks foto's van het concert. "Bedankt aan iedereen die is gekomen en zoveel liefde heeft getoond."

Rodrigo toert met de zogeheten The Unraveled Tour tot en met februari door Canada en de Verenigde Staten; daarna komt ze naar Europa. Eind maart staan er vier optredens in de Ziggo Dome in Amsterdam gepland.