Bondscoach Xavi laat Frimpong tegen Servië buiten selectie

BELGRADO (ANP) - Oranje-international Jeremie Frimpong komt zondag niet in actie in de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League. Bondscoach Xavi Hernández heeft besloten de rechtsback van Liverpool, die ook als rechtsbuiten kan spelen, in Belgrado op de tribune te zetten. Dat blijkt uit de wedstrijdselectie die de UEFA heeft vrijgegeven.

De wedstrijdselectie van het Nederlands elftal mag in de Nations League uit maximaal 23 spelers bestaan. Tegen Duitsland, toen de spelersgroep van Xavi nog 26 man telde, bleven Jurriën Timber, Kenneth Taylor en Gjivai Zechiël donderdag aan de kant.

Spits Brian Brobbey van Sunderland viel in de ontmoeting met Duitsland (1-1) uit met een blessure. PSV-verdediger Lutsharel Geertruida liep vervolgens op de training een blessure op. Feyenoord-middenvelder Zechiël werd tijdelijk uitgeleend aan Jong Oranje en sluit maandag weer aan bij de selectie van het Nederlands elftal. Xavi besloot Joshua Zirkzee van Manchester United op te roepen als vervanger van Brobbey, zodat de spelersgroep van Oranje voor het duel met Servië uit 24 man bestaat.

Vijftien interlands

De 25-jarige Frimpong maakte een kleine drie jaar geleden zijn debuut voor het Nederlands elftal en speelde sindsdien vijftien interlands. Ronald Koeman, de voorganger van Xavi, besloot hem in juni niet mee te nemen naar het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De wedstrijd tussen Servië en Nederland is zondag om 18.00 uur.

Kwartfinales

Nederland begon de Nations League donderdag met een gelijkspel tegen Duitsland (1-1). Servië verloor van Griekenland (1-2). Oranje speelt donderdag een uitwedstrijd tegen Griekenland en volgende week zondag een thuisduel met Servië. De laatste twee groepswedstrijden, tegen Griekenland (thuis) en Duitsland (uit), zijn in november.

Nederland moet bij de eerste twee landen eindigen om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League in maart.

Aanvoerder Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke en Quinten Timber kregen tegen Duitsland geel en zijn bij een volgende kaart geschorst.