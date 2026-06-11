De perfecte foto voor de nieuwe albumhoes van Olivia Rodrigo was niet snel genomen. De Amerikaanse zangeres zegt dat ze twee uur lang op een schommel heeft moeten zitten, maar dat ze wel trots is op het eindresultaat.

Op de albumhoes van haar nieuwe plaat You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, die vrijdag verschijnt, zit Rodrigo in een roze jurkje op een schommel. Ze hangt ondersteboven met haar hoofd omlaag, terwijl ze haar linkerbeen hoog in de lucht steekt. De 23-jarige vond de fotoshoot "een beetje eng", zei ze in de talkshow Jimmy Kimmel Live! "Ik weet nog dat ik een beetje bang was. Mijn handen deden nogal pijn van het vasthouden van die ketting", herinnerde Rodrigo zich.

"Ik zat iets van twee uur lang op die schommel", antwoordde de zangeres op de vraag hoe lang de shoot duurde. "Er lag een kussentje onder mijn kont, maar dat zie je niet. Het deed veel pijn, maar het is wel mooi geworden en ik ben er trots op."