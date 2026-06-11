ZÜRICH (ANP) - Het Nederlands elftal is kort voor aanvang van het WK voetbal een plaats gezakt op de wereldranglijst. Oranje daalde op de donderdag officieel uitgebrachte ranking van de FIFA van de zevende naar de achtste plaats. Marokko heeft de ploeg van bondscoach Ronald Koeman ingehaald en bezet nu de zevende plaats.

Argentinië is teruggekeerd op de eerste plaats. De regerend wereldkampioen klom zelfs twee plaatsen. Spanje handhaafde zich op de tweede plaats, Frankrijk leverde de eerste positie in voor de derde. Engeland (vierde), Portugal (vijfde) en Brazilië (zesde) staan ook nog boven Nederland.

Oranje verspeelde veel punten voor de FIFA-ranking door de 1-0-nederlaag tegen Algerije. Het kreeg wat punten terug door de winst met 2-1 op Oezbekistan.