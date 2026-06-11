Ryan Reynolds noemt het nog altijd een "absoluut positieve en verstandige beslissing" dat hij op 18-jarige leeftijd besloot om niet met drank op achter het stuur te stappen. Dat vertelde de Canadese acteur in een video van GQ aan vakgenoot Rob McElhenney. In het gesprek blikte Reynolds terug op een zware aanrijding, waardoor hij vier weken in het ziekenhuis lag.

De 49-jarige Hollywoodster herinnert zich dat hij in een bar bier had gedronken en naar zijn auto terugliep. Daar concludeerde Reynolds dat hij beter niet meer kon rijden, iets wat hij nog altijd een "absoluut positieve en verstandige beslissing" noemt.

Toen Reynolds later de straat wilde oversteken, ging het alsnog mis en werd hij aangereden door een dronken automobilist. "Hij raakte me zo hard dat zijn auto niet meer reed." Volgens de acteur had hij daardoor "elk bot aan mijn linkerkant" gebroken.