Olivier Martinez beschuldigt zijn ex-vrouw Halle Berry ervan hun 12-jarige zoon Maceo fysiek te hebben mishandeld. De Franse acteur vraagt om de volledige voogdij over hun zoon. Een rechter in Los Angeles heeft inmiddels ingestemd met een tijdelijk contactverbod voor de Amerikaanse actrice waar Martinez om had gevraagd, meldt People op basis van rechtbankdocumenten die het tijdschrift heeft ingezien.

Het tijdelijke contactverbod geldt ter bescherming van zowel Martinez als hun zoon. De omgangsregeling van Berry met Maceo is voorlopig beperkt. Zij mag hem op maandag en dinsdag en om het weekend zien. De maatregel geldt tot een zitting op 16 oktober, wanneer een rechter zich opnieuw over het contactverbod buigt.

Martinez stelt in de rechtbankstukken dat Berry hun zoon op 26 september fysiek heeft aangevallen. Volgens hem zou de actrice boven op de jongen zijn gesprongen, haar handen om zijn nek hebben gelegd en hem hebben gewurgd. Ook beweert Martinez dat zich de afgelopen jaren andere incidenten hebben voorgedaan waarbij Berry hun zoon fysiek zou hebben aangevallen.

Ongegrond en misleidend

De advocaat van Berry spreekt de beschuldigingen tegen. Zij noemt het verzoek van Martinez "volledig ongegrond en opzettelijk misleidend". Volgens haar is Berry "diepbedroefd" over de situatie, maar laat zij zich er niet van weerhouden voor de belangen van haar zoon op te komen. Martinez heeft de rechter ook gevraagd Berry te verplichten nuchter te zijn wanneer zij haar zoon ziet en haar daarop te laten testen. De rechter ging daar vooralsnog niet in mee wegens onvoldoende informatie.

Berry en Martinez trouwden in 2013 en vroegen in 2015 een scheiding aan. Hun scheiding werd in 2023 afgerond. Daarbij spraken zij een gedeelde wettelijke voogdij over Maceo af.