THESSALONIKI (ANP) - Aanvaller Christos Tzolis van het Griekse nationale elftal heeft donderdag aan de thuiswedstrijd tegen Nederland in de Nations League (2-2) een dijbeenblessure overgehouden. De 24-jarige speler van Arsenal mist daardoor de ontmoeting met Duitsland van zondag in Thessaloniki. Dat heeft de Griekse bond bekendgemaakt.

Tzolis greep in de achttiende minuut na een sprint naar de achterkant van zijn rechterdijbeen en werd vervangen door Georgios Masouras. Vijf minuten eerder werd een doelpunt van de voormalig speler van FC Twente afgekeurd vanwege buitenspel van spits Evangelos Pavlidis.

Griekenland is na drie speelronden met 7 punten koploper in groep 2 van de A-divisie van de Nations League. Oranje volgt op de tweede plaats met 5 punten, voor Duitsland (4 punten) en Servië (0 punten). Nederland ontvangt zondag Servië in Eindhoven om 20.45 uur.